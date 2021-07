Sudafrica: Ramaphosa annuncia invio rinforzi dell'esercito per sedare le proteste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tutto mentre è salito a 72 morti e 1.234 arresti il bilancio delle violenze scoppiate venerdì scorso dopo che l’Alta corte del KwaZulu-Natal ha rigettato la richiesta di sospendere l’arresto dell'ex presidente Zuma, che resterà così nel carcere di Estcourt per scontare una condanna a 15 mesi di carcere inflittagli dalla Corte costituzionale per oltraggio ai giudici. Lunedì sera il presidente Cyril Ramaphosa ha tenuto un discorso alla nazione nel tentativo di calmare gli animi, nel quale ha promesso che la polizia e l'esercito avrebbero ristabilito l'ordine e ha fatto appello a tutti i sudafricani a collaborare. “Ciò a cui stiamo assistendo ora sono atti opportunistici di criminalità, con gruppi di persone che istigano al caos semplicemente come copertura per saccheggi e furti”, ha detto il presidente in diretta televisiva, dopo che le autorità hanno assistito impotenti anche ad un’evasione dal carcere di Umzinto, nel KwaZulu-Natal. Qui un detenuto è morto tentando di evadere dopo essere caduto dal tetto. Nel carcere è divampato un incendio e diversi detenuti sono stati visti sui tetti della struttura, mentre diversi di loro sono riusciti a fuggire. In città sono stati segnalati inoltre numerosi episodi di saccheggio di negozi e centri commerciali, così come nel sobborgo di Soweto, nell’area urbana di Johannesburg. (Res)