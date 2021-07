Libia: Pollastrini (Pd), dico no al rinnovo finanziamento Guardia costiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Associazioni, sindacati e Ong sono davanti Montecitorio. "Un intervento programmato mi obbliga in questi giorni a rimanere lontana da Roma. Però per rispetto profondo delle colleghe e dei colleghi e per trasparenza vorrei dire che voterei no al rinnovo del finanziamento alla Guardia costiera libica". Lo afferma in una nota Barbara Pollastrini, deputata del Partito democratico. "Lo avevo fatto lo scorso anno, ci ho riflettuto ma se le cose non cambieranno la mia convinzione non potrà mutare", aggiunge. (Com)