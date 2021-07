Usa-Mozambico: colloquio Blinken-Nyusi, focus su relazioni e lotta al jihadismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha parlato oggi con il presidente del Mozambico, Filipe Nyusi. Lo fa sapere in una nota il dipartimento di Stato Usa, precisando che nel loro dialogo le autorità hanno riaffermato "la forza e l'importanza delle relazioni tra Stati Uniti e Mozambico" e l'impegno congiunto per contrastare lo Stato islamico. Il Segretario Blinken, prosegue Washington, ha inoltre ribadito il sostegno statunitense gli sforzi del Mozambico contro la pandemia di Covid-19, sulla base degli investimenti fatti dagli Usa nel settore sanitario mozambicano. Blinken ha infine ha espresso il desiderio di rafforzare la collaborazione fra i due Paesi in materia di sviluppo economico e governance. (Nys)