Farnesina: ministro Di Maio riceve direttore ufficio Odihr dell'Osce Mecacci

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato alla Farnesina il direttore dell’ufficio Osce per le Istituzioni democratiche e i diritti umani (Odihr), Matteo Mecacci. Durante i colloqui è stato confermato l'impegno dell'Italia per promuovere la “dimensione umana” dell'Osce e l'attività dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (Odihr), con spirito di dialogo e cooperazione, si legge sul sito internet della Farnesina.(Res)