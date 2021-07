Covid: P. De Luca (Pd), valutare estensione uso certificato verde per ripresa Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piero De Luca, vicepresidente del gruppo dei deputati del Partito democratico, ai microfoni dei telegiornali ha osservato: "Ben vengano tutte le soluzioni utili a far ripartire l'Italia in sicurezza e in modo definitivo: valutiamo con attenzione e cautela, ma estendere l'uso del Green pass potrebbe essere decisivo per garantire una piena ripresa economica e un completo ritorno alla vita sociale. Basta - ha continuato il parlamentare - con la pericolosa demagogia della destra che parla a sproposito di dittatura sanitaria. Aiutiamo l'Italia a rialzarsi evitando il rischio di nuove esplosioni di contagi e di nuove eventuali chiusure, che sarebbero drammatiche e insostenibili per il nostro Paese". (Rin)