Rifiuti: Cacciatore (Verdi), Regione Lazio è presente in Campidoglio, è Raggi sempre assente

- "Dire che la Regione Lazio sia assente lo trovo un ennesimo sgarbo, sono presente in qualità di presidente della commissione Ambiente. Invece la sindaca io l'ho convocata più di cinque volte in audizione in commissione e non è mai venuta, questo non è un approccio di sinergia tra istituzioni". Lo ha detto il presidente della commissione Ambiente della Regione Lazio, Marco Cacciatore, esponente dei Verdi ed ex M5s, intervenendo nel corso dell'Assemblea capitolina straordinaria sulla situazione dei rifiuti a Roma e un eventuale rischio ambientale e sanitario a questa collegato. (Rer)