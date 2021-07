Rifiuti: Cacciatore (Verdi), Raggi spieghi perché ha impugnato ordinanza e non piano regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il piano rifiuti regionale è visto come qualcosa di diabolico e illegittimo. Mi chiedo come mai il Comune di Roma non ha impugnato il piano rifiuti e invece ha impugnato un'ordinanza. Il piano rifiuti non è impugnato ed è vigente, il piano rifiuti sta esorbitando i limiti della legge e indica che sono i piani territoriali a stabilire i siti per lo smaltimento". Lo ha detto il presidente della commissione Ambiente della Regione Lazio, Marco Cacciatore, esponente dei Verdi ed ex M5s, intervenendo nel corso dell'Assemblea capitolina straordinaria sulla situazione dei rifiuti a Roma e un eventuale rischio ambientale e sanitario a questa collegato. "Roma - ha aggiunto - doveva raggiungere il 65 per cento di raccolta differenziata, negli anni della giunta Marino ha fatto un balzo avanti del 23 per cento sulla differenziata, sapevamo tutti, e quel programma lo abbiamo appoggiato, anche io e non ho cambiato idea, che era un sogno raggiungere il 65 per cento, ma nessuno mai si sarebbe aspettato un incremento del solo tre per cento. Il Testo unico ambientale stabilisce l'autosufficienza di prossimità, il piano regionale stabilisce questo principio di derivazione europea e stabilisce che Roma non esca dal suo territorio e smaltisca in una o più discariche i suoi rifiuti. Ma c'è scritto anche - ha concluso - che gli impianti si dismettono, si delocalizzano, si convertono".(Rer)