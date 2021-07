Rifiuti: Cacciatore (Verdi) a Raggi, ricordo che a Colleferro abitanti hanno indano nel sangue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta Zingaretti è stata l'ultima giunta provinciale, nel 2011, a individuare le aree idonee. Siamo stati anche critici su quelle aree ma quella giunta ci ha messo la faccia. Il piano rifiuti regionale non l'ho votato e non lo voterei neanche oggi, vorrei ricordare che gli abitanti di Colleferro hanno l'indano nel sangue e sono gli unici della terra". Lo ha detto il presidente della commissione Ambiente della Regione Lazio, Marco Cacciatore, esponente dei Verdi ed ex M5s, intervenendo nel corso dell'Assemblea capitolina straordinaria sulla situazione dei rifiuti a Roma, e replicando così all'appello della sindaca di Roma Virginia Raggi ai sindaci della provincia in merito alla riapertura della discarica di Colleferro. L'indano è un idrocarburo aromatico presente nel catrame di carbon fossile. "Sono stato sospeso dal M5s quano ho presentato un esposto per stupro ambientale sulla discarica di Montecarnevale - ha sottolineato -. Ho contestato anche gli atti regionali e per questo sono stato sospeso e lo trovo intimidatorio. Le soluzioni di questa amministrazione però sono state solo quelle di esportare i rifiuti". (Rer)