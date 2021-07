Kosovo: ministro Industria, governo al lavoro per preparare misure di reciprocità con la Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo si sta preparando per introdurre misure di reciprocità nei confronti della Serbia. Lo ha detto il ministro dell'Industria, dell'Imprenditoria e del Commercio del Kosovo, Rozeta Hajdari, in una intervista al portale di informazione "Kallxo" Secondo Hajdari, le misure saranno prese in pieno coordinamento con il governo. "Quando prenderemo le misure, non ci sarà modo di tornare indietro. Ci stiamo preparando per misure di reciprocità", ha aggiunto. "Ho chiesto al primo ministro (Albin Kurti) di rivedere i dazi che abbiamo con la Serbia. Non dovremmo prendere decisioni ad hoc e poi affrontare problemi con l'attuazione", ha continuato Hajdari. (segue) (Alt)