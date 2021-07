Turismo: Spagna, per Exceltur rischio 20 miliardi di perdite per incertezza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'incertezza in Spagna per quanto riguarda la situazione epidemiologica legata al coronavirus dovesse continuare, il turismo potrebbe perdere oltre 20 miliardi di euro in questa stagione estiva. Lo afferma Exceltur, associazione che rappresenta alcune delle principali catene alberghiere spagnole (Meliá, Nh, RIU, Palladium, Piñnro ed Hesperia), secondo cui se i dati Covid non miglioreranno il turismo dovrebbe generare 37,9 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 24,3 dello scorso anno, ma molto distante dai 58,3 del 2019. "La tendenza che indicava una ripresa progressiva e accelerata del turismo in Spagna a partire da giugno è stata interrotta dalle ripercussioni internazionali negative delle recenti epidemie e dagli alti tassi di contagio", ha affermato il vicepresidente esecutivo di Exceltur, Jose Luis Zoreda. Il ritardo nell'arrivo dei turisti britannici nelle destinazioni spagnole fino alla fine di luglio si è unito al già marcato rallentamento del tasso di prenotazioni da Francia, Germania e Italia di fronte alle recenti raccomandazioni dei loro governi, ce sconsigliano di viaggiare nel Paese iberico. Exceltur ha, dunque, presentato una proposta di 20 misure per superare la volatilità del mercato del turismo, tra cui ha evidenziato l'accelerazione della vaccinazione, dando la priorità ai gruppi più a rischio, che ora sono i giovani, l'estensione della cassa integrazione straordinaria (Erte) ed il mantenimento dei contratti temporanei. Un'altra delle principali priorità per Exceltur di aumentare e accelerare l'accesso ai finanziamenti diretti a fondo perduto per il settore e di facilitare le condizionare di rimborso delle linee di credito statali (Ico). (Spm)