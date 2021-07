Carceri: Rossomando (Pd), insistiamo per riforma ordinamento peniteziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico "ha chiesto in Senato una commissione di inchiesta sui fatti di violenza nelle carceri, perché è necessario sapere e conoscere per intervenire. In ogni caso noi ovviamente insistiamo perché venga approvata la riforma dell'ordinamento penitenziario che avevamo fatto partire alla fine della scorsa legislatura e i fatti dimostrano che c'è un assolutamente urgenza da questo punto di vista". Lo ha detto in diretta a Radio Immagina la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd, Anna Rossomando. "Considerato poi che alcune forze che sono in maggioranza hanno improvvisamente scoperto che bisogna avere più garanzie per la custodia cautelare, hanno improvvisamente scoperto che c'è una realtà delle carceri, passando dal 'devono marcire in galera' al 'ci siamo accorti che succede qualche cosa', auspichiamo un clima migliore considerato che la riforma dell'ordinamento penitenziario era stata affossata dalla maggioranza gialloverde", ha aggiunto.(Rin)