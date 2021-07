Roma: Figliomeni (Fd'I), sparatoria Alessandrino ennesimo grido di allarme delle periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ennesimo episodio di violenza avvenuto ieri sera nel quartiere Alessandrino dimostra, ancora una volta, come il tema delle periferie non possa essere utilizzato solamente per la campagna elettorale in quanto si tratta di zone che necessitano di attenzioni particolari, soprattutto dopo il periodo della pandemia che ha avuto forti ripercussioni in materia economica e sociale". Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Nonostante il sindaco Raggi spesso si sia riempita la bocca parlando a vanvera di periferie - aggiunge - risulta evidente come questi territori siano completamente abbandonati a loro stessi in quanto un conto è infatti promettere, un altro è riuscire a cambiare le cose erogando servizi e realizzando luoghi di aggregazione soprattutto giovanile. Nel corso di questi anni abbiamo presentato numerosi atti per denunciare la mancanza di sicurezza nelle periferie, tuttavia la è stata più interessata a qualche like sui social piuttosto che risolvere concretamente i problemi dei cittadini. Vista l'inadeguatezza del Sindaco abbiamo più volte richiesto l'intervento del Prefetto e del Governo per ottenere un maggiore controllo delle periferie, specie attraverso un potenziamento delle risorse umane ed economiche per le forze dell'ordine. Non è più accettabile che ci si ricordi delle zone più disagiate solo in determinati periodi e soltanto dopo che accadono le tragedie. Continueremo a mantenere alta l'attenzione su questi territori forti del lavoro svolto, anche lontano dalle luci dei riflettori e dei social, ma nell'esclusivo interesse dei cittadini". (Com)