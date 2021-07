Repubblica Ceca: ministro Esteri a colloquio con ministra Affari esteri ed europei bavarese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ceco, Jakub Kulhanek, ha ricevuto a Praga la ministra di Stato bavarese per gli Affari esteri ed europei, Melanie Huml. “Abbiamo discusso di come lavorare assieme dopo la pandemia” di coronavirus, ha detto il capo della diplomazia di Praga. “Vogliamo concentrarci sul maggiore coinvolgimento a livello locale, incluso su scienza ed istruzione”, ha scritto il ministro in un messaggio in tedesco su Twitter. Kulhanek ha menzionato anche che i due hanno parlato di didattica delle lingue. (Vap)