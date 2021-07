Whirlpool: Vaccaro (M5s), da azienda mosse a senso unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riteniamo che l'atteggiamento di Whirlpool su Napoli sia empio, e la volontà di procedere a senso unico con i licenziamenti vergognosa. Lo sottolinea in una nota Sergio Vaccaro, senatore campano e capogruppo M5s in commissione Industria, Commercio e Turismo al Senato. "All'azienda - prosegue - erano stato fornite ampie garanzie, con una proroga della cassa integrazione di 13 settimane. Tutto questo per avere il tempo di approntare un piano serio di reindustrializzazione, come specificato più volte dalla viceministra Todde. Piano al quale, ricordiamo, prenderebbe parte anche Invitalia. Invece nulla: Whirlpool ancora una volta annuncia licenziamenti procedendo a testa bassa, senza alcuna volontà di voler preservare il know how acquisito negli anni nel polo di Napoli. Città che, ancora una volta, si trova a fare i conti con atteggiamenti sprezzanti. Ci batteremo con tutti i mezzi che abbiamo, per scongiurare che la multinazionale dia prosieguo al suo folle disegno", conclude. (Com)