Mali: rilasciato sacerdote rapito lo scorso 21 giugno, sta bene

- È stato rilasciato in Mali padre Leon Dougnon, parroco del villaggio di Segué, nella regione di Mopti, rapito lo scorso 21 giugno insieme ad altri quattro fedeli cristiani nei pressi della città di Bandiagara mentre si recavano a un funerale. Lo riferiscono fonti locali citate dall'emittente "Rfi", secondo cui il sacerdote è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri sul ciglio della strada che collega Mopti e Koro, sta bene ed è in buona salute. Secondo quanto riferito, padre Dougnon ha trascorso la notte in un villaggio nei pressi di Bandiagara, presso dei parenti, dove intende trattenersi per qualche tempo a riposare prima di riprendere il suo incarico di parroco nel villaggio di Segué. Secondo quanto riferito da fonti coinvolte nella liberazione, padre Dougnon è stato rilasciato grazie alla mediazione di leader della comunità locali. Il rapimento non è stato mai rivendicato, ma fonti locali ne attribuiscono la responsabilità ai jihadisti del gruppo Katiba Macina - affiliato al Gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani (Jnim), a sua volta legato ad al Qaeda - che è notoriamente attivo nella zona.(Res)