Vaccini: Moratti, tra 17 e 21 luglio 120mila posti disponibili per prime dosi personale scolastico lombardo

- Regione con la propria Unità di crisi mette a disposizione dal 17 al 21 luglio prossimi 120mila posti nei centri vaccinali per consentire l'accesso alla prenotazione delle prime dosi da parte del personale scolastico docente e non docente su tutto il territorio regionale, per un avvio 'in sicurezza' dell'anno scolastico 2021/2022. Lo spiega la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. Allo stato attuale, in Lombardia risultano vaccinati infatti, tra la prima e la seconda dose, circa 265mila tra insegnanti e operatori scolastici, pari a una copertura dell'80 per cento. "Anche la struttura commissariale - ricorda Letizia Moratti - ha recentemente posto l'attenzione sull'importanza di vaccinare quanto più possibile insegnanti e operatori del mondo scolastico per permettere un ritorno sicuro alla didattica a settembre. E a noi questo tema è particolarmente caro". "Per raggiungere dunque i circa 44mila tra insegnanti e operatori scolastici lombardi che finora non hanno aderito alla campagna vaccinale, sommati ai circa 10mila che non si sono presentati per il richiamo della seconda dose - ha aggiunto la vicepresidente Moratti - Regione garantirà loro un accesso diretto". (segue) (Com)