Vaccini: Moratti, tra 17 e 21 luglio 120mila posti disponibili per prime dosi personale scolastico lombardo (2)

- La direzione generale Istruzione, Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia ha intanto inviato a tutti i dirigenti scolastici della Lombardia una comunicazione per informarli della possibilità di vaccinare senza prenotazione tutto il personale scolastico che ancora non si è vaccinato. "E' un'occasione importante che Regione Lombardia offre al personale scolastico che non si è ancora vaccinato - ha evidenziato l'assessore regionale all'Istruzione Fabrizio Sala - e mi auguro fortemente che i 44 mila che mancano ancora all'appello sfruttino questa finestra per vaccinarsi e poter guardare con fiducia e ottimismo al prossimo anno scolastico". Dunque insegnanti, personale Ata (amministrativi, tecnici e ausiliari), collaboratori scolastici, volontari e altre persone con potenziali contatti con studenti potranno accedere alla vaccinazione senza prenotazioni. Basterà presentare la tessera sanitaria e un'autocertificazione che garantisca l'appartenenza alla categoria di insegnante/operatore scolastico. "Per la vaccinazione del personale scolastico - conclude l'assessore al Welfare - Regione Lombardia metterà dunque a disposizione tutte le dosi di vaccino che sono necessarie". (Com)