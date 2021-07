Congo-Kinshasa: appropriazione indebita, ex premier Ponyo in detenzione provvisoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale della Repubblica democratica del Congo (Rdc) ha disposto l'arresto provvisorio dell'ex primo ministro Augustin Matata Ponyo con l'accusa di appropriazione indebita di fondi. Il senatore, riferisce "Rfi", è stato trasferito nel carcere centrale di Makala, a Kinshasa, dove rimarrà nell'attesa di verificare alcune dichiarazioni mendaci da lui fatte durante le udienze del caso che lo coinvolge. Venerdì prossimo, 16 luglio, l'ex premier dovrà ancora comparire davanti ai magistrati, quando gli verrà chiesto di confrontarsi nuovamente con alcuni suoi ex collaboratori: fra questi ci saranno alcuni ex ministri che avevano già denunciato in passato all'Ispettorato generale delle Finanze pratiche da loro ritenute scorrette. Un ex ministro dell'Agricoltura ha denunciato un tentativo di corruzione dei testimoni.(Res)