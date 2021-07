Russia-Bielorussia: completato lavoro congiunto su tasse e dogane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Minsk e Mosca hanno completato il lavoro congiunto sui programmi in materia di tasse e dogane e hanno trovato una soluzione definitiva al contenzioso sulle manovre fiscali nel settore della raffinazione del petrolio. Lo ha riferito la portavoce del leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, Natalia Eismont, commentando i risultati dell'incontro con il presidente russo Vladimir Putin. "E' stata discussa la rimozione delle restanti barriere alle forniture bielorusse, anche nel campo degli appalti pubblici. È stato concluso il lavoro sui programmi per l'armonizzazione della normativa fiscale e l'interazione in ambito doganale. Sono state trovate soluzioni per la manovra fiscale della Russia nel campo della raffinazione del petrolio", ha affermato Eismont.(Rum)