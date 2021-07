Sardegna: 96 mila over 60 ancora senza vaccino, ieri immunizzate 17.773 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna 96 mila over 60 non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, nonostante i 20 mila cittadini che, grazie alla campagna di sensibilizzazione di Regione Ats, hanno ricevuto il siero anti-Covid senza prenotazione recandosi negli hub dedicati al servizio. Lo si evince dal report settimanale del governo. Senza immunizzazione rimangono 17.526 over 80 (il 14,05 per cento del totale di questa fascia d'età), 27.480 70-79enni (15,64 per cento del totale in questa platea) e di 51.050 60-69enni (il 22,19 per cento). Inoltre 12.152 tra docenti e non docenti, il 33,43 per cento del totale, è ancora indecisa. Nelle ultime 24 ore nell'Isola sono state somministrate 17.773 dosi di cui 14.451 richiami e 3.322 prime inoculazioni. Complessivamente la Sardegna arriva così tra le prime Regioni per somministrazione nella classifica del Governo con 1.578.445 dosi su 1.700.499 consegnate, il 92,8 per cento. L'immunità di gregge all'80 per cento della popolazione con due dosi di vaccino potrebbe essere raggiunta entro metà settembre.(Rsc)