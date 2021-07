Covid: Ema ed Ecdc, variante Delta preoccupante per diffusione, vaccino migliore protezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante Delta è una variante di preoccupazione che si sta diffondendo rapidamente in Europa e potrebbe seriamente ostacolare gli sforzi per controllare la pandemia. E' quanto scrivono l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) secondo i quali l'evidenza suggerisce che è dal 40 per cento al 60 per cento più trasmissibile rispetto alla precedente variante Alpha che è stata la prima variante importante nell'Ue. Inoltre, la variante Delta può essere associata a un rischio più elevato di ospedalizzazione. L'Ecdc stima che entro la fine di agosto la variante Delta rappresenterà il 90 per cento di tutti i virus di Sars-CoV-2 che circolano nell'Ue. Ciò rende essenziale per i Paesi accelerare i programmi di vaccinazione, compresa la somministrazione di seconde dosi ove raccomandato, e colmare le lacune immunitarie e le opportunità per l'ulteriore emergere di varianti, il prima possibile. Secondo Ema ed Ecdc, la vaccinazione rimane una delle migliori misure di protezione contro il Covid 19. Le raccomandazioni per la vaccinazione sono in atto in tutti gli Stati membri e l'introduzione della vaccinazione è in corso. Ema ed Ecdc esortano i cittadini dell'Ue a vaccinarsi e ad aderire al numero raccomandato di dosi. Ciò è particolarmente importante se si tiene conto della diffusione della variante Delta di Sars-CoV-2, la necessità di proteggere i cittadini, in particolare quelli a rischio di Covid 19 grave, e il desiderio di aprire le società e allentare le restrizioni. (Beb)