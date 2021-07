Covid: Ema ed Ecdc, con due dosi vaccino adeguata protezione contro variante Delta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due dosi di un vaccino anti-Covid sono necessarie per dare protezione adeguata contro la variante Delta. E' quanto scrivono l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) che hanno spiegato che prove preliminari suggeriscono che entrambe le dosi di un vaccino anti Covid-19 a 2 dosi come Comirnaty, Spikevax o Vaxzevria sono necessarie per fornire una protezione adeguata contro la variante Delta. Il rischio di malattie gravi e mortalità causata da Covid 19 è maggiore per i gruppi di età più avanzata e quelli con altre condizioni di base, sottolineando la loro necessità di completare i corsi di vaccinazione raccomandati. Tuttavia, ci sono ancora 10 paesi dell'Ue/See in cui quasi il 30 per cento o più degli individui di età superiore agli 80 anni non ha ancora completato il ciclo di vaccinazione raccomandato, secondo il Vaccine Tracker dell'Ecdc. Allo stesso modo, per proteggere le persone fragili e anziane in ambienti chiusi, come i pazienti ospedalizzati o i residenti in strutture di assistenza a lungo termine, in alcuni Paesi è necessario ulteriore lavoro per aumentare l'assorbimento del vaccino tra gli operatori sanitari e il personale di tali istituzioni. L'Ema e l'Ecdc incoraggiano gli operatori sanitari e di assistenza ad accettare le offerte di vaccinazione il prima possibile, per proteggere se stessi, le loro famiglie e coloro con cui lavorano e si prendono cura. (Beb)