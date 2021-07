Rifiuti: Raggi, eventuale rischio ambientale o sanitario è fallimento piano Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci troviamo di nuovo in questa Aula a discutere di una questione che riguarda tutti i cittadini della Regione Lazio e quindi incidentalmente anche i romani. Il tema è quello dei rifiuti, un tema che ciclicamente torna al centro dell'attenzione da circa 10 anni, da quando cioè sono iniziati i problemi di gestione dei rifiuti del Lazio dopo la chiusura della discarica di Malagrotta senza mai individuare un'alternativa". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso dell'Assemblea capitolina straordinaria sulla situazione dei rifiuti a Roma e un eventuale rischio ambientale e sanitario. "Il piano rifiuti della Regione è arrivato nel 2020 - ha aggiunto - e il Ptpr è stato riapprovato solo quest'anno dopo la bocciatura. Ci chiediamo come mai qui non sia presente la Regione e come mai continuiamo a fare Consigli straordinari sui rifiuti in Campidoglio quando l'Aula si dovrebbe spostare qualche chilometro più in là, in via della Pisana (sede del Consiglio regionale del Lazio, ndr). Questa situazione - ha concluso - certifica il fallimento della Regione Lazio e del presidente Nicola Zingaretti che da 8 anni la governa: chi lo ignora, o è in malafede o manifesta un'incapacità di assumersi le sue responsabilità". (Rer)