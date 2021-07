Etiopia: forze Oromia si uniscono a truppe federali per combattere i tigrini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri delle Forze di sicurezza regionali dello Stato di Oromia sono in viaggio verso la regione in conflitto del Tigrè per unirsi alle Forze di difesa nazionali dell'Etiopia (Endf) al fine di "prevenire attacchi terroristici dentro e fuori il Paese". Lo afferma il vice procuratore generale e deputato Tesfaye Daba Wakjira. "Oggi un gran numero di Forze di sicurezza dello Stato di Oromia si sono spostate in prima linea tra Afar e Raya (nel sud del Tigrè) per contrastare l'assalto dalle forze nemiche", scrive Wakjira sulla sua pagina Facebook. L'annuncio giunge dopo che le Forze di difesa del Tigrè (Tdf) - il braccio armato del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) - hanno lanciato una nuova offensiva nel sud del Tigrè, riuscendo a prenderne il controllo e a conquistare importanti città. Lo ha detto il portavoce del Tplf, Getachew Reda, precisando che le truppe tigrine hanno "lanciato un'offensiva a Raya (nell'area meridionale della regione)" riuscendo "a sbaragliare completamente le forze di difesa federali e le divisioni delle forze speciali amhara", e conquistando città come Korem e Alamata. "Siamo stati in grado di proteggere la maggior parte del Tigrè meridionale", ha detto ancora Getachew, a due settimane dal dichiarato cessate il fuoco da parte delle autorità federali. (segue) (Res)