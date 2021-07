Etiopia: forze Oromia si uniscono a truppe federali per combattere i tigrini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver respinto una richiesta di cessate il fuoco da parte del governo federale, il Tplf l'ha in un secondo momento accolta imponendo tuttavia una serie di condizioni, tra cui l'istituzione di un'indagine indipendente sulle atrocità commesse nel Tigrè, il ritiro delle truppe eritree e delle milizie Amhara (alleate di Asmara e Addis Abeba), l'accesso incondizionato agli aiuti umanitari nella regione e la piena fornitura di servizi essenziali come elettricità, telecomunicazioni, banche, sanità e istruzione. Nel richiedere che le autorità tigrine destituite vengano ripristinate, i membri del Tplf hanno inoltre sollecitato l'istituzione da parte delle Nazioni Unite di un organismo indipendente per indagare sui crimini di guerra e la creazione di un'entità internazionale per supervisionare l'attuazione di qualsiasi accordo di cessate il fuoco. Viene infine richiesto il rilascio di tutti i leader politici di etnia tigrina e dei membri della Tdf detenuti nelle carceri del Paese dall'avvio della guerra. (Res)