Mobilità: Ponti e Bussolati (Pd), allarme lanciato da agenzia trasporto pubblico di Milano va ascoltato

- "Il trasporto pubblico è un elemento fondamentale per la mobilità delle persone e per la transizione ecologica, ma ora rischiamo davvero tagli drastici e dolorosi alle corse". Lo dichiarano i consiglieri regionali del Pd Pietro Bussolati e Gigi Ponti dopo la denuncia al Corriere della Sera del presidente dell'Agenzia del Trasporto pubblico locale di Milano, Monza, Lodi e Pavia Daniele Barbone. "La Regione da anni sottovaluta il problema che con la pandemia è diventato ancora più grave", proseguono i due esponenti dem, secondo cui "occorrono risorse aggiuntive che noi chiederemo alla giunta regionale di stanziare a bilancio nell'assestamento di fine mese". "L'allarme lanciato dall'agenzia del trasporto pubblico di Milano non può rimanere inascoltato, a breve migliaia di cittadini verranno lasciati a piedi", concludono Ponti e Bussolati.(Com)