Covid: Bond (FI) su Green pass, modello Macron inaccettabile, c'è anche una questione di privacy

- Attenzione a rendere obbligatorio il green pass anche per entrare nei negozi o salire sui mezzi pubblici. Lo sottolinea, in una nota, il deputato di Forza Italia Dario Bond. "È lesivo della privacy ed esagerato. Davvero vogliamo rischiare di incappare nell'incostituzionalità opeggio conflitti sociali con un Paese ormai in difficoltà a causa delle restrizioni? Bisogna introdurre il vaccino obbligatorio per certe categorie - come i sanitari, gli Oss e gli insegnanti - questo è doveroso, per contenere il contagio tra le persone a rischio. Rendere obbligatorio il certificato vaccinale per fare la spesa o entrare al bar è tutt'altro discorso", sottolinea però Bond, secondo cui "una proposta come quella francese è rischiosa, se vogliamo usare un eufemismo. È aberrante se consideriamo il precario equilibrio sociale del Paese dopo un anno e mezzo di pandemia e di restrizioni. I risultati si raggiungono spiegando la necessità di osservare ancora alcune misure di contenimento e garantendo al contempo la possibilità di lavorare, non certo con costrizioni e obblighi che risultano anacronistici", conclude il deputato azzurro. (Com)