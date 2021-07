India-Cina: incontro ministeri Esteri a margine riunione Sco, focus su disputa confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, in visita a Dushanbe, in Tagikistan, ha avuto un lungo colloquio con l’omologo della Cina, Wang Yi, a margine della riunione ministeriale odierna dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Lo ha riferito lo stesso Jaishankar sul suo profilo Twitter. “Ho concluso un incontro bilaterale di un’ora” in cui “la discussione si è concentrata sulle questioni pendenti lungo la linea di controllo effettiva (Lac) nel settore occidentale”, ha scritto il rappresentante di Nuova Delhi, facendo riferimento alla disputa di confine dell’ultimo anno. “Ho evidenziato che il cambiamento unilaterale dello status quo non è accettabile. Il pieno ripristino e il mantenimento della pace e della tranquillità nelle aree di frontiera sono essenziali per lo sviluppo dei nostri legami. Abbiamo concordato di convocare al più presto un incontro degli alti comandanti militari”, ha reso noto Jaishankar. I due si erano incontrati di persona l’ultima volta a settembre, a Mosca, sempre a margine di una riunione Sco. Quell’incontro produsse una roadmap per risolvere la crisi, ancora non completamente attuata: le parti, infatti, hanno completato il disimpegno militare dalle rive del lago Pangong ma non dagli altri punti di frizione. (segue) (Inn)