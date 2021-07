© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 15 luglio, alle 9, la commissione Affari esteri della Camera, presso la sala del Mappamondo, svolge l'audizione informale dell'ambasciatore della Repubblica federale di Germania, Viktor Elbling, sulle priorità della presidenza italiana del G20. L'appuntamento - si legge in una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)