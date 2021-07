Rifiuti: Raggi a sindaci provincia "appoggiateci per far riaprire discarica Colleferro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel momento in cui la Regione Lazio continua a chiudere le discariche, noi abbiamo predisposto la cartografia per individuare le aree idonee a ospitare i siti. Abbiamo le soluzioni del lungo periodo, ma mancano le soluzioni sul breve periodo. Per questo ho chiesto di predisporre un'ordinanza urgente per la riapertura della discarica di Albano Laziale. Assicuro al sindaco e ai cittadini di Albano Laziale che questa misura emergenziale sarà adottata per il tempo strettamente necessario. A lui e agli altri sindaci dico appoggiateci nella battaglia per far riaprire in via emergenziale anche la discarica di Colleferro, e gli altri impianti ancora utilizzabili, in attesa di una soluzione definitiva nel medio e lungo periodo". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso dell'Assemblea capitolina straordinaria sulla situazione dei rifiuti a Roma e un eventuale rischio ambientale e sanitario.(Rer)