Camera: domani in comitato Diritti umani nel mondo audizione di Mecacci, Osce

- Domani, giovedì 15 luglio, alle 13.30, il Comitato permanente sui diritti umani nel mondo, presso la commissione Affari esteri della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni, svolge l'audizione del Direttore dell'Odihr dell'Osce, Matteo Mecacci. L'appuntamento - si legge in una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)