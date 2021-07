Azerbaigian-Armenia: presidente Aliyev, autorità di Erevan non sono pronte per trattato di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Armenia non è pronta a firmare un accordo di pace con l’Azerbaigian. Lo ha detto il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, all'incontro con i membri delle famiglie dei martiri e dei feriti in guerra nell'insediamento di Khojasan. "Ho detto più volte che siamo pronti a firmare un accordo di pace con l'Armenia. In altre parole, siamo pronti per iniziare questo negoziato. Tuttavia, non c'è alcuna reazione da parte dell'Armenia. Le informazioni che abbiamo ricevuto attraverso canali non ufficiali è che l'Armenia non è pronta per quest’obiettivo. Penso che questo sarebbe un grosso errore. Proprio come la parte armena ha commesso grandi errori e ha commesso crimini di guerra sia nel periodo precedente che durante il recente conflitto", ha affermato il presidente Aliyev. "Questo potrebbe essere l'ennesimo grave errore. Perché la nostra proposta si basa sulla nuova situazione reale. Crediamo che la questione sia stata risolta e che dovrebbe esserci un accordo di pace tra Armenia e Azerbaigian. Ci deve essere il riconoscimento della reciproca integrità territoriale, il riconoscimento dei confini e dovrebbero iniziare i lavori di demarcazione”, ha aggiunto il capo dello Stato. (segue) (Rum)