Azerbaigian-Armenia: presidente Aliyev, autorità di Erevan non sono pronte per trattato di pace (2)

- “Le organizzazioni internazionali ora stanno rispondendo positivamente alla questione della demarcazione. Se le autorità dell'Armenia non vogliono agire dipende da loro ma è meglio che riflettano attentamente prima che sia troppo tardi”, ha aggiunto il presidente azerbaigiano. “Se ci sarà una reazione negativa a questo in Armenia, dipenderà da loro. Ma ancora una volta se ne pentiranno. D'ora in poi, andremo solo avanti. Stiamo realizzando dei progetti di costruzione: trasformeremo le regioni del Karabakh e dello Zangazur orientale in un paradiso”, ha detto il capo dello Stato. (Rum)