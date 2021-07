Covid: Ema ed Ecdc su vaccinazione eterologa, da primi studi risposta soddisfacente e nessun problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati preliminari di studi in Spagna, Germania e Regno Unito sul mix eterologo di vaccini anti-Covid suggeriscono una risposta immunitaria soddisfacente e nessun problema di sicurezza. E' quanto scrivono l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). "Una strategia di vaccinazione eterologa (a volte indicata come "mix and match"), in cui viene somministrato un vaccino diverso per la seconda dose in una schedula raccomandata a 2 dosi, è stata storicamente applicata per alcuni altri vaccini", hanno scritto in una nota di aggiornamento. "Ci sono buone basi scientifiche per aspettarsi che questa strategia sia sicura ed efficace quando applicata alla vaccinazione contro il Covid-19. L'uso di una strategia di vaccinazione eterologa può consentire una protezione più rapida delle popolazioni e un uso migliore delle scorte di vaccini disponibili", hanno aggiunto. "Attualmente, l'Ema e l'Ecdc non sono in grado di formulare raccomandazioni definitive sull'uso di diversi vaccini anti Covid 19 per le due dosi. Tuttavia, i risultati preliminari di studi in Spagna, Germania e Regno Unito suggeriscono una risposta immunitaria soddisfacente e nessun problema di sicurezza. Ulteriori dati sono attesi a breve e l'Ema continuerà a esaminarli non appena saranno disponibili", si legge nella nota congiunta.(Beb)