Covid: Ema ed Ecdc, troppo presto per confermare necessità dose di richiamo vaccino

- Al momento è troppo presto per confermare se e quando sarà necessaria una dose di richiamo per i vaccini anti-Covid 19, perché non ci sono ancora abbastanza dati dalle campagne di vaccinazione e dagli studi in corso per capire quanto durerà la protezione dai vaccini, considerando anche la diffusione di varianti. E' quanto scrivono l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). (Beb)