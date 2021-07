Tunisia: l’appello del deputato eletto in Italia, “servono aiuti urgenti contro il Covid” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi solo il 5,3 per cento della popolazione è stata vaccinata con entrambi le dosi. “Il governo si era posto l’obiettivo di vaccinare 3 milioni di persone al 30 giugno, obiettivo che non è stato raggiunto”, aggiunge il deputato. Vale la pena ricordare che nell’aprile del 2020, quando l’Italia fu investita dalla prima ondata del virus Sars-CoV-2, la Tunisia inviò un gruppo di medici, infermieri e biologi. “E’ urgente sostenere il sistema sanitario in tutti i modi possibili, con l’invio di materiali per l’ossigenazione, letti, dispositivi di protezione individuale, materiali igienici, mascherine, visiere, test. E con l'invio di operatori sanitari, quali medici e infermieri, che possano sostenere la richiesta di risorse umane data dall'attuale emergenza. In questo senso, rivolgo un appello all’Italia per chiedere un aiuto urgente per la Tunisia e il suo sistema sanitario, che rischia di crollare di fronte all’attuale ondata di Covid”, aggiunge il deputato. (segue) (Tut)