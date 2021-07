Tunisia: l’appello del deputato eletto in Italia, “servono aiuti urgenti contro il Covid” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce della falsa partenza della campagna vaccinale del recente aumento dei contagi e dei decessi, il sistema sanitario tunisino è oggi al collasso: negli ospedali non c’è più posto, le terapie intensive sono sature, il tasso di mortalità è alto. Dal primo luglio sono peraltro in vigore nuove restrizioni tra le regioni ed è stata indetta una nuova serrata. La percentuale dei vaccinati è molto bassa, come in tutti i Paesi africani e poveri, a causa del fallimento del programma Covax. (segue) (Tut)