Tunisia: l’appello del deputato eletto in Italia, “servono aiuti urgenti contro il Covid” (5)

- La Tunisia è dunque nel pieno di una nuova ondata di contagi, in particolare dopo la diffusione della cosiddetta variante Delta, originata in India e dichiarata “motivo di preoccupazione” dall’Oms nell’aprile 2021. I governatori della Grande Tunisi (Tunisi, Manouba, Ariana e Ben Arous) hanno recentemente annunciato l'estensione delle misure preventive per limitare la diffusione dell'epidemia Covid-19 fino al 31 luglio. Lo stesso presidente Saied ha ricevuto il 12 luglio la prima dose di vaccino anti Covid nella città di Mnihlam, nel governatorato di Ariana, a nord di Tunisi, ben 121 giorni dopo l’inizio della campagna vaccinale. Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, il numero delle persone che hanno ricevuto la prima dose ha raggiunto poco più di 1,5 milioni, mentre circa 650 mila persone hanno completato il ciclo vaccinale: appena il 5 per cento della popolazione. Va rimarcato, inoltre, che la vaccinazione in generale riduce le probabilità di contagio, ma non le esclude del tutto: scopo della campagna è quello di immunizzare dalla Covid-19, cioè la grave mattia causata dal Sars-CoV-2, e non dall’agente patogeno in sé. (Tut)