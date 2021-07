Speciale scuola: Libano, Save the Children denuncia condizione drammatica dei minori nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Libano, bambini di appena cinque anni sono costretti a scendere in strada per vendere benzina al mercato nero e raccogliere rottami metallici e plastica, costretti a subire violenze e abusi verbali mentre cercano di guadagnare denaro per le famiglie in strada. Lo riferisce un comunicato dell'organizzazione non governativa "Save the Children". Spesso vengono aggrediti da branchi di cani randagi o da altri bambini, che li derubano del cibo avanzato. Così vivono i minori in Libano, mentre il Covid-19 aggrava la crisi economica, i prezzi crescono vertiginosamente e il valore della sterlina libanese è crollato. Questa la denuncia di Save the Children, l'organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Lo staff di Save the Children ha riportato un drammatico aumento del numero di bambini che lavorano in strada quest'anno, riscontrando 306 casi di lavoro minorile nella prima metà di quest'anno rispetto ai 346 casi nell'intero 2020. Il collasso economico del paese e il calo del potere d'acquisto delle persone hanno spinto molte famiglie di tutte le nazionalità a mandare i propri figli a fare lavori pericolosi ed estenuanti - denuncia l'organizzazione - come la vendita di fazzoletti sulle autostrade, la raccolta di bottiglie di plastica e il lavoro prolungato nelle fattorie e nelle famiglie. Save the Children e i suoi partner sostengono queste famiglie con denaro e altri servizi per evitare che i bambini debbano lavorare e per garantire che non abbandonino la scuola. (Com)