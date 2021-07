Speciale scuola: Falco (Corecom), investire nell'educazione digitale per i minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fare gli onori di casa suor Maria Rosaria Basile (responsabile dell'istituto) e suor Valentina Marti (responsabile dell'oratorio): "Abbiamo incentrato le nostre attività sulla prevenzione aiutando gli adolescenti a scegliere in situazioni difficili. Soprattutto se non hanno la possibilità di essere seguiti da adulti in grado di accompagnarli nel discernimento. Vogliamo insegnare loro che entrare in relazione con l'altro significa arricchirsi e, attraverso l'altro, è possibile scoprire se stessi scoprendo che insieme si diventa una forza". Molta attenzione è stata rivolta dai partecipanti all'appello di Gennaro Oliviero (numero uno dell'assemblea regionale), che ha sottolineato l'importanza di fare rete tra istituzioni, famiglie scuola e forze dell'ordine, ribadendo l'impegno del Consiglio nel sostenere le campagne di prevenzione, supporto straordinario alla creazione di un patto sociale contro la violenza on line. (Ren)