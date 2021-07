Speciale scuola: Piano estate e contrasto dispersione scolastica, firmata intesa tra ministero e regione Siciliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata firmata, questa mattina, a Roma, l’intesa tra ministero dell’Istruzione e regione Siciliana. Al centro dell’accordo - si legge in una nota del dicastero - le azioni strategiche e le risorse finanziarie da stanziare a sostegno delle politiche educative e per il contrasto della dispersione scolastica nella Regione. Due le linee di intervento: il Piano estate e il Piano triennale per il contrasto alle povertà educative. L’intesa siglata oggi, in coerenza e continuità con le azioni messe in campo in questi mesi dal ministero per arginare il fenomeno dell’abbandono scolastico e per contrastare le diseguaglianze esasperate dalla pandemia, rappresenta un altro passaggio importante nella creazione di un ponte verso il nuovo anno scolastico. "È il primo accordo che firmiamo con una Regione - ha dichiarato il ministro, Patrizio Bianchi -. È il segnale chiaro che temi fondamentali come le politiche educative e il contrasto alla dispersione scolastica si affrontano insieme". "La Sicilia è la prima, tra le Regioni italiane, ad aver sottoscritto l’intesa istituzionale con il ministero dell’Istruzione, per il contrasto alla povertà educativa - ha detto il presidente della regione Siciliana, Nello Musumeci -. Rendere sinergici, sul piano programmatico e finanziario, gli interventi delle due istituzioni faciliterà il percorso di potenziamento del tempo pieno e la auspicata riduzione dell’abbandono scolastico precoce". (Com)