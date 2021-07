Speciale scuola: Brunetta, green pass gesto di responsabilità individuale per la salute collettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo all’estensione dell'uso del green pass per il ritorno alla normalità di tutte le attività, e in particolare per garantire le esigenze di socializzazione nella scuola, sui luoghi di lavoro e nelle occasioni ludiche e di svago "sono favorevole". Lo dichiara in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. "Non si possono invocare riaperture indiscriminate senza un richiamo alla responsabilità individuale che riverbera sulla salute collettiva", aggiunge il ministro. Il governo "non apre e non chiude, il governo è chiamato a prendere atto dell'evoluzione della situazione reale, che è la sommatoria dei comportamenti individuali. Le esperienze dei Paesi in cui la vaccinazione è più avanzata, da Israele all'Australia, dimostrano chiaramente che, superata una certa percentuale di vaccinati, solitamente di poco superiore al 60 per cento, la curva delle adesioni tende ad appiattirsi". (Com)