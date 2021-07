Speciale scuola: Bianchi, tema centrale per rilancio del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo mettere la scuola al centro del Paese, questo è il tema vero. Lo ha detto Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione, in occasione della presentazione del rapporto nazionale "Le prove Invalsi 2021". "Dobbiamo cogliere le evidenze di questi due anni per uscire da questa fase nella maniera migliore", ha affermato il ministro, "cioè innovando, ponendo la scuola al centro, come base di possibile rilancio e di possibile sviluppo del Paese. Non c'è sviluppo del Paese se al suo centro non c'è la scuola". Si tratta di un impegno in cui si deve "coinvolgere non solo il governo - ha concluso Bianchi - ma tutto il territorio italiano". (Rin)