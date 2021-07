Speciale scuola: Bianchi, lavoriamo per tornare in presenza ma bisogna completare i vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sta lavorando per tornare a scuola in presenza, ma "bisogna che si completi l'opera di vaccinazione". Lo ha detto Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione, in occasione della presentazione del rapporto nazionale "Le prove Invalsi 2021". "Siamo all'85 per cento per quanto riguarda gli insegnanti, più bassi per quanto riguarda i ragazzi" ha aggiunto il ministro, che sottolinea la necessità di una "responsabilità collettiva". "Vogliamo tutti tornare alla scuola in presenza - ha concluso Bianchi - ma la scuola in presenza deve essere sicura, mi sembra necessario muoversi in questo verso". (Rin)