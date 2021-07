© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno "70 mila insegnanti verranno messi in ruolo e almeno altri 70 mila l'anno prossimo". Lo ha detto Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione, in occasione della presentazione del rapporto nazionale "Le prove Invalsi 2021". In più, verranno svolti concorsi regolari, "perché il precariato si vince facendo concorsi regolari" ha affermato il ministro. (Rin)