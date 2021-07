Cina-Pakistan: Pechino sollecita indagini sull'incidente nel quale sono morti 9 ingegneri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul posto sono accorse le forze di sicurezza, la polizia e le squadre di soccorso. Il consigliere pachistano del governo per gli Affari parlamentari, Babar Awan, ha parlato in aula di "attacco vigliacco" che tuttavia "non distoglierà l'attenzione dalle iniziative speciali tra il Pakistan e i suoi vicini". Condannando l'azione, Awan ha anche riferito che chiederà al ministro dell'Interno, Sheikh Rashid Ahmed, di fornire un aggiornamento sulla situazione di sicurezza nel Paese e sulle indagini riguardanti l'incidente. Poco dopo, tuttavia, il ministero degli Esteri di Islamabad ha parlato dell'attacco in termini decisamente diversi, parlando di un pullman "precipitato in un burrone dopo un guasto meccanico" e di una "fuga di gas che ha successivamente causato un'esplosione". È stato lo stesso ministero degli Esteri pachistano a fornire l'ultimo bilancio delle vittime. (Cip)