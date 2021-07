Russia: Ue, occorre fermare subito il processo all'attivista per i diritti umani Simonov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea chiede alle autorità russe di fermare immediatamente il processo all'attivista per i diritti umani Semyon Simonov. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha ricordato che un tribunale russo di Sochi ha condannato il direttore del Centro meridionale per i diritti umani e importante difensore dei diritti umani al servizio civile per presunte violazioni della legge sui cosiddetti 'agenti stranieri'. "Questa decisione è un altro uso inaccettabile della legge sugli 'agenti stranieri', per fare pressione su attivisti e difensori dei diritti umani", ha scritto il Seae in una nota. "La legge sugli 'agenti stranieri' contribuisce a una violazione sistematica delle libertà fondamentali, limitando ulteriormente lo spazio per la società civile, i media indipendenti e i diritti dell'opposizione politica in Russia", ha aggiunto il Seae. "Il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali è sancito dalla Costituzione russa. Tali azioni vanno contro gli obblighi internazionali e gli impegni della Russia in materia di diritti umani", ha concluso. (Beb)