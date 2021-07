Cina-Usa: Pechino invita Washington ad aderire a convenzione sui diritti dell'infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina esorta gli Stati Uniti ad aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia "prima di giudicare la situazione dei diritti umani negli altri Paesi". Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, sostenendo che gli Usa sono l'unico Paese a non aver ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia "sebbene si proclamino come faro dei diritti umani". Le dichiarazioni di Zhao Lijian giungono dopo che il gruppo giovanile dei Boy Scouts of America ha stipulato accordi per 850 milioni di dollari con circa 60 mila presunte vittime di abusi sessuali. "Il caso è scioccante, ma è solo la punta dell'iceberg delle violazioni diritti dei bambini negli Stati Uniti", ha detto Zhao in conferenza stampa. "Secondo le statistiche ufficiali, nel 2019 le forze dell'ordine statunitensi hanno riscontrato 858 casi di lavoro minorile in violazione del Fair Labor Standards Act, con oltre 500 mila bambini lavoratori agricoli negli Stati Uniti. Gli abusi sui minori sono un problema allarmante", ha concluso il portavoce. (Cip)