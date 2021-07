Sociale: Campidoglio, al via secondo cohousing per sostenere detenuti nel reinserimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il secondo appartamento in cohousing di Roma Capitale per sostenere persone detenute ed ex detenute nel percorso di reinserimento. Il servizio è realizzato in collaborazione con l’Asp Asilo Savoia, con cui l’Amministrazione ha firmato un accordo finalizzato a mettere in campo un piano personalizzato di intervento per ciascuna persona ospitata in questi appartamenti. L’appartamento oggi pronto ad accogliere gli ospiti è il secondo cohousing capitolino per detenuti ed ex detenuti dell’Amministrazione. Entrambi i servizi sono stati realizzati all’interno di immobili di proprietà dell’Asp Asilo Savoia in zona San Giovanni e, in totale, potranno ospitare 10 persone. (segue) (Com)