Sociale: Campidoglio, al via secondo cohousing per sostenere detenuti nel reinserimento (2)

- Il progetto punta a offrire un supporto concreto nella fase di reinserimento, partendo dalla cura da parte di ciascun ospite dell’appartamento condiviso e attivando parallele azioni di affiancamento, servizi socio assistenziali e orientamento professionale e lavorativo, con l’obiettivo di sostenere le persone lungo il percorso verso l’autonomia. “Aprire nuovi servizi per contribuire al positivo reinserimento delle persone è un atto concreto per migliorare la capacità di accogliere e sostenere il tessuto sociale da parte della nostra Comunità. Abbiamo messo in campo questi progetti per offrire agli ospiti di questi cohousing un percorso personalizzato, con il sostegno e l’orientamento necessari, al fine di aiutarli nel recupero della piena autonomia”, dichiara in una nota la sindaca di Roma Virginia Raggi. (segue) (Com)